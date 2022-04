Colpo Lautaro Martinez, la Juventus ne perde due

La big tenta l’assalto a Lautaro Martinez grazie all’assist involontario della Juventus

Il destino di Juventus e Inter si incrocerà nuovamente l’11 maggio nella finale di Coppa Italia dell’Olimpico ma potrebbe incrociarsi anche in chiave calciomercato.

La Juventus sta lavorando alla permanenza di alcuni calciatori tra cui Alvaro Morata che ha tutte le intenzioni di rimanere a Torino ma è di proprietà dell’Atletico Madrid. I bianconeri potrebbero riscattarlo per una cifra di 35 milioni di euro, cifra fissata dal club spagnolo, ma l’obiettivo della ‘Vecchia Signora’ è di chiudere l’affare per circa 20 milioni di euro. La Juventus potrebbe servire un perfetto assist all’Atletico che con l’incasso di Morata e con la cessione di Saul Niguez, andrebbe all’assalto del bomber.

La Juventus serve l’assist al ‘Cholo’: assalto a Lautaro

Saul tornerà a fine stagione dal prestito al Chelsea ma Simeone ha dato il via libera per la cessione a titolo definitivo. Col tesoretto raccolto dalla possibile cessione del centrocampista spagnolo e di Alvaro Morata, l’Atletico Madrid, secondo quanto riportato da ‘interlive’, andrebbe all’assalto di Lautaro Martinez, ormai da tempo nella lista dei desideri del ‘Cholo’ Simeone.

Il ‘Toro’ è tornato a brillare nell’Inter e nelle ultime giornate è risultato decisivo. Non solo la doppietta in semifinale di Coppa Italia contro il Milan ma anche il gol in campionato contro la Roma. Lautaro ha toccato quota 20 gol in campionato e adesso è il vero trascinatore della squadra di Simone Inzaghi. Simeone vuole che sia lui il nuovo attaccante del suo Atletico per il dopo Suarez. Con la doppia cessione di Morata e Saul, l’Atletico si garantirebbe la possibilità di bussare alla porta dell’Inter in maniera concreta.