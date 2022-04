“Lo dice la sua storia”: attacco pesante per Spalletti, che accuse

Una caduta incredibile per il Napoli: dal possibile Scudetto alla lotta con la Juventus per il quarto posto, che attacco!

Da martedì la compagine partenopea andrà in ritiro per finire al meglio la stagione in corso: il Napoli ha perso la bussola perdendo punti importanti contro Fiorentina, Roma ed Empoli. E così, in caso di vittoria della Juventus contro il Sassuolo, tornerebbe attuale la lotta per il quarto posto in classifica.

E così il giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, Stefano Agresti, ha svelato il suo punto di vista intorno alla situazione Napoli ai microfoni di RadioRadio. “Una squadra senza personalità e ha un allenatore che nel momento della verità viene sempre meno, lo dice la sua storia”. Successivamente ha criticato lo stesso Spalletti anche ritornando a parlare del suo passato: “Ha avuto squadre sempre vicine ad essere le migliori, nel momento della verità è venuto sempre meno. Se ripercorri la carriera italiana di Spalletti, in Italia il palmares è una Coppa italiana e una Supercoppa, molto scarno”.

Spalletti ha deluso ancora, il confronto con Pioli

Infine, lo stesso giornalista Agresti ha pensato anche ad un confronto tra l’allenatore del Napoli e Stefano Pioli, protagonista indiscusso alla guida del Milan: “Se penso che il Milan gioca con Messias e Diaz titolari e il Napoli ha Mertens, Zielinski e Demme in panchina, per me non c’è confronto tra i due organici. Questo dà merito a Pioli ma mi chiedo cosa avrebbe potuto fare di più Spalletti“. Il Napoli dovrà pensare alle prossime gare di campionato per consolidare la terza posizione visto il vantaggio sui bianconeri. Punti buttati via con prestazioni deludenti: ora gli azzurri proveranno ad essere protagonisti per dare una piccola gioia ai tifosi. C

ome svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, lo stesso presidente De Laurentiis avrebbe messo già nel mirino il nome del possibile sostituto: piace da tempo Vincenzo Italiano, artefice dei successi della Fiorentina dopo il grande lavoro realizzato a La Spezia.