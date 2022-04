Svolta totale per l’affare Juve-Rudiger: ingaggio da urlo e firma imminente

Svolta decisiva per l’operazione Juventus-Rudiger in vista della prossima sessione di calciomercato: ingaggio monstre, a breve la firma

Manca solo la Juventus all’appello per chiudere la 34esima giornata di Serie A. I bianconeri targati Massimiliano Allegri scenderanno in campo stasera (a partire dalle ore 20:45) e se la vedranno faccia a faccia col Sassuolo di Alessio Dionisi. Ghiotta occasione per la ‘Vecchia Signora’, che può allungare ulteriormente sulla Roma e portarsi a -1 dal Napoli terzo in classifica in caso di vittoria.

Il calcio giocato, però, non distoglie l’attenzione della dirigenza da temi legati al calciomercato. I pensieri, in particolare, vanno anche alla retroguardia, che a breve perderà una colonna come Giorgio Chiellini. Serve, dunque, un nome altisonante per rimediare a questa mancanza e potenziare il reparto. Il primo nome nella lista di Cherubini è da tempo Antonio Rudiger, in scadenza di contratto col Chelsea. Mister Tuchel ieri ha annunciato che non ci sarà alcun rinnovo e il tedesco dirà addio ai ‘Blues’ dal 1 luglio: “Ci ha informato che vuole lasciare il Chelsea. A me lo ha comunicato in una chiacchierata privata. Abbiamo provato in tutti i modi a trattenerlo, ma ormai non potevamo fare più nulla, specie vista la nostra situazione. Senza le sanzioni saremmo stati in grado di fermarlo, ma in questo momento non possiamo fare altrimenti“.

Firma imminente di Rudiger col Real Madrid: ingaggio monstre e addio Juventus

Il futuro del classe ’93, quindi, non sarà a Londra, ma neanche a Torino pare. Stando a quanto si apprende da ‘Calciomercato.it’, infatti, il centrale ex Roma è a un passo dal raggiungimento dell’accordo totale col Real Madrid. I ‘Blancos’ sembra che abbiano ormai convinto il calciatore offrendogli un super ingaggio da 10 milioni di euro netti all’anno bonus compresi.

I contatti tra le parti – ripartiti dopo il doppio confronto in Champions vinto dagli spagnoli – sono costanti e l’intesa definitiva ora è sempre più vicina. Come riferisce ‘Marca’, inoltre, la firma sarebbe imminente e potrebbe avvenire già questa settimana. Di fronte a tali condizioni la Juventus non può certamente competere e si vede costretta a cambiare obiettivo.