Doppio sacrificio, l’Inter cala il poker da 100 milioni

In vista del prossimo mercato saranno necessari due sacrifici per finanziare gli acquisti dell’Inter

I problemi finanziari dell’Inter costringeranno la società ad alcuni sacrifici per fare mercato. In compenso Marotta è pronto a fare felici i tifosi con un poker di acquisti che creerà un grande ribaltone nella rosa.

Tra i nomi in partenza c’è sicuramente Stefan de Vrij. L’olandese è in orbita cessione già da qualche tempo, alla ricerca di un progetto diverso e soprattutto di un altro campionato in cui fare esperienza: su tutti la Premier League. Per lui il prezzo si aggira attorno ai 20 milioni di euro, considerando anche la scadenza nel 2023 che di fatto obbliga l’Inter a cederlo ora per non perderlo a zero.

L’altro sacrificato di lusso sarebbe Lautaro Martinez. Il dieci argentino garantirebbe un introito molto importante sia per risanare le casse che per fare mercato in generale. Per lui il futuro è un vero e proprio rebus: c’è di fatto mezz’Europa sul ‘Toro‘, che ormai per i nerazzurri vale 80 milioni.

Inter, addio a de Vrij e Lautaro: quattro nomi in ballo

Per rimediare a queste due cessioni, la dirigenza nerazzurra ha in programma quattro colpi. Il primo è anche il ‘meno costoso’, ovvero Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus arriverebbe a parametro zero e prenderebbe il posto lasciato vacante da Lautaro.

Il suo compagno di reparto potrebbe essere Gianluca Scamacca, grande sogno per l’attacco dell’Inter. Il Sassuolo per lui difficilmente scenderà sotto i 40 milioni, ma l’Inter sembra pronta all’investimento, data anche la giovane età e il futuro roseo che si prospetta per il giocatore.

Il sostituto di de Vrij sarebbe invece Gleison Bremer. Il centrale del Torino si è imposto come uno dei migliori difensori della Serie A e sembra pronto al salto di qualità in un top club. Il quarto è ultimo colpo volto a puntellare la rosa risponde infine al nome di Frattesi. Uno dei profili ideali per allungare la coperta a centrocampo, dove l’Inter rischia di perdere parecchi giocatori, Vidal, Vecino e Gagliardini su tutti.