Haaland al City, la Juve ci crede: assalto al gioiello di Guardiola

L’asse Torino-Manchester non riguarda soio il possibile approdo di de Ligt ai Citizens: Allegri ha puntato un big di Guardiola in uscita

S’infiamma il mercato dei top player. Con due pezzi da novanta – uno, Mbappè, addirittura in scadenza di contratto – in uscita dai rispettivi club, le geografie della società interessate ai colpi ultra milionari rischiano di subire uno sconvolgimento. Erling Haaland, l’altro super bomber rimasto un po’ a sorpresa a Dortmund la scorsa estate, pare aver deciso il suo futuro: sarà nel Manchester City, alle dipendenze del ‘guru’ Pep Guardiola.

Considerando la natura dell’investimento – che, secondo Fichajes.net, si aggira intorno ai 300 milioni tra cartellino e ingaggio pluriennale – i Citizens hanno bisogno di vendere. I profili in usicta sono quelli oggetto di rumors nelle ultime settimane: Gabriel Jesus, su cui è piombato il Milan, e Riyad Mahrez. Su quest’ultimo la lista dei club interessati è lunga: la Juve si è iscritta alla corsa, forte anche dell’interesse di Guardiola per de Ligt, altro giocatore il cui futuro – per svariati motivi – potrebbe non essere in bianconero.

La Juve piomba su Mahrez: concorrenza d’élite per l’algerino

Sempre secondo il portale iberico, il club piemontese sarebbe in buona compagnia nella corsa all’acquisto dell’esterno nordafricano. Il Barcellona e il ‘solito’ PSG sono le altre pretendenti accreditate per il geniale mancino. Sebbene l’investimento sia di quelli importanti (l’algerino è valutato non meno di 50 milioni, ed è titolare di un ingaggio monstre), la Juve ha già dimostrato nel recente passato (leggi l’acquisto di Dusan Vlahovic) di poter competere in modo vincente in trattative top. L’affare non è di facile riuscita, ma il ds Federico Cherubini avrebbe in serbo l’arma de Ligt per far vacillare le resistenze del club britannico.

Tutto sta nello stabilire se i bianconeri vogliano effettivamente privarsi del difensore olandese (chiesto anche da Manchester United e Chelsea) per il prossimo futuro. L’ex Ajax potrebbe rappresentare un’ottima pedina di scambio – con conguaglio a favore della stessa Juve oltretutto – per l’arrivo di uno dei giocatori più talentuosi del panorama europeo. Anche qualora de Ligt non dovesse muoversi, la dirigenza bianconera non è intenzionata a tirarsi fuori dalla corsa per l’esterno algerino.