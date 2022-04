Il Genoa riapre la lotta salvezza: decisivo Badelj

Il Genoa vince lo scontro salvezza contro il Cagliari e rimane a galla e in piena corsa per la permanenza in Serie A

Al Marassi succede l’impensabile nello scontro salvezza tra Genoa e Cagliari. Una gara di vitale importanza che alla fine viene vinto dalla squadra di Blessin.

La partita è molto bloccata e qualsiasi errore potrebbe costare carissimo ad entrambi le squadre che non vogliono rischiare di commettere errori. Nel secondo tempo Joao Pedro sfiora l’1-0 per i sardi con un destro che si ferma sul palo. Poi Keita Balde si mette in proprio e va vicino al vantaggio dei sardi ma trova la parata di Sirigu e successivamente Marin sfiora il vantaggio con un tiro che sfiora il palo lontano.

Genoa-Cagliari: tabellino marcatori

Il Genoa sembra non avere le forze per rendersi pericoloso ma nei minuti finali arriva il clamoroso gol di Milan Badelj che dopo più di un anno trova nuovamente la rete. Un gol che ha un peso inspiegabile e che permette al Genoa di continuare a sperare nella salvezza. Adesso i rossoblu se la dovranno vedere con la Sampdoria in un derby che vale un’intera stagione. Termina 1-0 per il Genoa e adesso per la squadra di Mazzarri la corsa salvezza si complica parecchio, vista anche la vittoria nel pomeriggio della Salernitana.

FIORENTINA-SALERNITANA 2-1 (9′ Djuric, 64′ Saponara, 79′ Bonazzoli)

EMPOLI-NAPOLI 3-2 (44′ Mertens, 53′ Insigne, 80′ Henderson, 83′, 87′ Pinamonti)

BOLOGNA-UDINESE 2-2 (6′ Hickey, 25′ Udogie, 46′ Success, 59′ Sansone)

GENOA-CAGLIARI 1-0 (89′ Badelj)