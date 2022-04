Spalletti ha la carta vincente: lo scambio che batte Juve e Inter

Un importante calciatore seguito da Juventus e Inter in vista dell’estate sarebbe stato proposto al Napoli: gli azzurri offrono lo scambio

Ci sarà un nuovo faccia a faccia tra Juventus e Inter in una finale. Questo il verdetto delle semifinali di Coppa Italia, che hanno visto trionfare nettamente la ‘Vecchia Signora’ e i nerazzurri a discapito di Fiorentina e Milan.

Dunque sarà ancora Derby d’Italia e stavolta con un peso perfino maggiore. Soprattutto per i bianconeri, che vorrebbero portarsi a casa almeno un trofeo in una stagione nel complesso deludente. Ma le strade delle due italiane si incrociano anche in ambito di calciomercato, oltre che sul campo. In particolare, entrambe vorrebbero potenziare il proprio centrocampo. I torinesi hanno bisogno di alzare il livello di qualità nel reparto, mentre la ‘Beneamata’ ha necessità di infoltire quella zona con più elementi validi. In questo senso, Juve e Inter apprezzano non poco il profilo di Luis Alberto, che tra l’altro Inzaghi conosce benissimo ed è un suo pupillo.

Calciomercato Juventus e Inter, il Napoli offre lo scambio per Luis Alberto

Lo stato d’animo dello spagnolo sotto la guida di Maurizio Sarri non è dei migliori (per usare un eufemismo), poiché il tecnico preferirebbe pedine con altre caratteristiche. Perciò l’addio in estate è un’opzione più che concreta. A rovinare i piani di Juventus e Inter, però, potrebbe essere il Napoli di Spalletti.

L’agenzia che cura gli interessi di Luis Alberto è la You First, la stessa di Fabian Ruiz, e avrebbe proposto il classe ’92 al club partenopeo. Stando a quanto riferisce ‘Il Messaggero’, gli azzurri vorrebbero inserire nell’affare il cartellino di Petagna, il cui prezzo si attesta sui 15 milioni di euro. La Lazio, che valuta l’ex Liverpool intorno ai 30 milioni, invece non vorrebbe contropartite tecniche al momento. Ma la situazione potrebbe cambiare, visto che ai biancocelesti serve e parecchio un vice Immobile. Pare, inoltre, che Lotito e De Laurentiis ne abbiano già discusso, quindi il tutto può essere presto approfondito.