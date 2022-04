Conferma Morata a rischio: arriva l’offerta che spiazza la Juve

Il futuro di Morata alla Juventus è ancora tutto da decifrare: pronta un’offerta che sorprende in vista di giugno

La delicata trasferta al ‘Mapei Stadium’ contro il Sassuolo è il prossimo obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri. La Juventus non può più permettersi passi falsi se vuole blindare il quarto posto e approdare alla fase a gironi della prossima Champions League. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e uno dei nomi che nelle ultime settimane sta scatenando le indiscrezioni, tra permanenza e addio, è certamente Alvaro Morata.

Il centravanti spagnolo è in prestito dall’Atletico Madrid e per lui la Juventus dovrebbe sborsare 35 milioni di euro per il riscatto. Una cifra che, al momento, da Torino non sembrano disposti a pagare. Il giornalista Ekrem Konur, su Twitter, ha rivelato quello che potrebbe essere il futuro di Alvaro Morata. Non alla Juventus e nemmeno all’Atletico Madrid: l’indiscrezione porterebbe l’ex centravanti di Real Madrid e Chelsea ad una prima nuova avventura in terra inglese.

Addio Juventus: l’offerta che porta via Morata

Ad interessarsi a Morata, a segno 11 volte con 8 assist in 43 presenze tra campionato e coppe, vi sarebbe l’Arsenal di Mikel Arteta. I ‘Gunners’, che hanno perso Aubameyang lo scorso gennaio e perderanno con ogni probabilità Lacazette a zero il prossimo giugno, hanno la pressante necessità di portare un nuovo grande attaccante in quel di Londra.

Ed è in questo modo che la società inglese avrebbe già pronta un’importante proposta da recapitare a Simeone e che può, di fatto, ‘tagliare le gambe’ alla ‘Vecchia Signora‘. La Juventus, si sa ormai da tempo, spera in un forte sconto da parte dei ‘Colchoneros’ per permettere ad Allegri di continuare a puntare su Morata.

La società londinese, però, è pronta a spingere sull’acceleratore. “L’Arsenal farà un’offerta di 25 milioni di sterline (30 milioni di euro) per Alvaro Morata“, twitta così Konur l’indiscrezione che può gelare definitivamente la Juventus.