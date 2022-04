L’Inter pensa allo scambio con la Roma: un bomber per Veretout

Roma e Inter iniziano a lavorare per la prossima sessione di calciomercato e arriva l’idea di scambio: un bomber per arrivare a Veretout

La stagione sta per terminare, ma la volata scudetto e quella per un posto in Europa ancora non è finita. Oggi a sfidarsi a San Siro saranno Inter e Roma, con due obiettivi diversi ma ancora da raggiungere. I nerazzurri vogliono conquistare il secondo scudetto consecutivo e per continuare a sognare hanno bisogno dei tre punti. Mentre i giallorossi sperano ancora nel quarto posto Champions, attualmente occupato dalla Juventus.

Rivali in campo le due squadre ma possibili alleate fuori. Infatti Inter e Roma potrebbero pensare a uno scambio nella prossima sessione di calciomercato estiva. I nerazzurri da tempo avrebbero puntato il mirino su Jordan Veretout, escluso anche oggi dai titolari con Mourinho che ha preferito abbassare Mkhitaryan inserendo El Shaarawy sulla trequarti per sostituire l’indisponibile Cristante.

L’Inter non molla Veretout: idea di scambio con Pinamonti

Il calciomercato della Roma e dell’Inter potrebbe incrociarsi. L’Inter infatti sembrerebbe aver messo da tempo nel mirino il centrocampista giallorosso Jordan Veretout, che dall’arrivo di Sergio Oliveira nella capitale ha perso il posto da titolare finendo in panchina.

Oggi, proprio contro l’Inter, con l’assenza di Cristante il francese tornerà titolare, ma il suo futuro continua a essere in bilico. Secondo quanto riportato da Asromalive.it, l’Inter potrebbe pensare di mettere sul piatto uno scambio con Andrea Pinamonti, attaccante che in questa stagione in prestito all’Empoli ha messo a segno 10 gol in 32 partite. Il bomber potrebbe essere una buona alternativa ad Abraham in attacco, ma la società capitolina, che valuterebbe intorno ai 20 milioni di euro il centrocampista francese, vorrebbe solamente offerte cash per lasciarlo partire.