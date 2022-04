Lautaro ancora nel mirino del Bayern: scambio col pupillo di Mourinho

Continua a essere l’uomo mercato dell’Inter il bomber Lautaro Martinez, che è ancora nel mirino del Bayern Monaco: attenzione allo scambio

Da diversi anni ormai Lautaro Martinez è oggetto del desiderio di diversi club europei. Il bomber argentino infatti ha da tempo raggiunto un livello da top player, facendo gol a club importanti come il Barcellona, che per due anni ha tentato di portarlo in terra catalana, senza però riuscirci.

Chi continua però a non mollare il ‘Toro’ sembrerebbe essere il Bayern Monaco. Il club tedesco infatti vorrebbe rinforzare il proprio attacco con Lautaro Martinez, vista anche la possibile partenza di Lewandowski. I bavaresi potrebbero inserire nell’affare un centrocampista che piacerebbe da tempo anche a Mourinho.

Calciomercato Inter, il Bayern fa sul serio: sul piatto Sabitzer per Lautaro Martinez

Lautaro Martinez si conferma bomber fondamentale per l’Inter, che con la doppietta al Milan ha permesso ai nerazzurri di accedere alla finale di Coppa Italia. Come ogni estate anche il ‘Toro’ sarà uno dei pezzi pregiati che sarà conteso da diversi club europei, tra cui il Bayern Monaco.

I tedeschi infatti sembrerebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Marcel Sabitzer, centrocampista austriaco dal talento indiscutibile, che con i bavaresi sta un po’ faticando, per arrivare all’argentino. L’ex Lipsia inoltre da tempo piacerebbe anche a Mourinho, attuale allenatore della Roma. Però potrebbe essere la carta giusta per abbassare le pretese dell’Inter per Lautaro Martinez.