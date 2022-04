Il ritorno per Mourinho è amaro: l’Inter domina la Roma

Niente da fare per Mourinho al suo ritorno a San Siro. L’Inter vince abilmente per 3-1 e torna in testa alla classifica

Dimostrazione di forza esagerata dell’Inter che domina in lungo e in largo la Roma a San Siro. Dumfries, Brozovic e Lautaro archiviano la pratica in 52 minuti, poi tanta accademia. Il finale è tutto giallorosso con il gol della bandiera di Mkhitaryan e qualche grattacapo creato alla difesa nerazzurra.

La mossa Dimarco di Inzaghi si rivela ottima. Da segnalare anche la prestazione di un rigenerato Calhanoglu, autore di due assist, di cui il primo illuminante per Dumfries. Il gran gol di Brozovic indirizza definitivamente la partita, poi chiusa dal colpo di testa di Lautaro Martinez.

Inter-Roma, il tabellino

L’Inter la sblocca al 30′ con un filtrante di Calhanoglu verso Dumfries. Zalewski non attua la trappola del fuorigioco e l’olandese si presenta a tu per tu con Rui Patricio, infilandolo sotto le gambe. Brozovic al 40′ mette la partita in ghiaccio con un’azione personale spettacolare, conclusa con un destro a giro che si infila sotto l’incrocio dei pali. A mettere la ciliegina sulla torta è Lautaro Martinez con un colpo di testa su corner di Calhanoglu. Nel finale c’è gloria per Mkhitaryan che trova il gol della bandiera.

Inter-Roma 3-1 30′ Dumfries, 40′ Brozovic, 52′ Lautaro Martinez, 85′ Mkhitaryan