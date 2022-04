Simeone punta il difensore: via libera per il colpo della Juve

La Juventus sfrutta la mossa di Simeone e punta il big dell’Atletico Madrid per giugno

Il mercato della Juventus e quello dell’Atletico Madrid potrebbero essere molto connessi in estate. Non è un segreto che il ‘Cholo’ Simeone abbia espresso il suo interesse per Paulo Dybala ma ci sono altri possibili incastri tra i due club.

I bianconeri devono rinforzare il reparto difensivo, in particolare il ruolo di centrale vista l’età ormai non più così longeva di Chiellini e Bonucci e le tante voci di mercato attorno a De Ligt. La società ha messo nel mirino un difensore proprio dell’Atletico Madrid. Si tratta di José Gimenez, uruguaiano fedelissimo di Simeone ma possibile sacrificabile dal club spagnolo per puntare su nuovi obiettivi. Il classe ’95 per anni ha guidato la difesa dei colchoneros ma adesso potrebbe cambiare aria nonostante il contratto che lo lega al club madrileno fino al 2025.

L’Atletico punta Akanji e apre la strada alla Juve per Gimenez

La Juventus segue da anni Gimenez e questa volta vorrebbe provare a prenderlo in maniera concreta offrendo un massimo di 40 milioni di euro. L’affare non è semplice ma la strada per i bianconeri potrebbe spianarsi in quanto l’Atletico avrebbe messo gli occhi, secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, su un altro difensore centrale. Si tratta di Manuel Akanji, svizzero di origini nigeriane classe ’95. Attualmente veste la maglia del Borussia Dortmund ma andrà in scadenza tra un anno.

Il club tedesco potrebbe decidere di venderlo in estate per fare cassa e non rischiare di perderlo a costo zero l’estate prossima. L’Atletico potrebbe chiudere l’affare per circa 30 milioni di euro e di conseguenza aprire alla cessione di José Gimenez. Una pista che potrebbe aprirsi sempre di più per la Juventus nelle prossime settimane.