Inter-Roma, un big salta il match: forfait improvviso

Il big match tra Inter-Roma sarà uno snodo fondamentale per la stagione di entrambe, ma arriva una tegola last minute

Tra 24 ore Inter e Roma scenderanno in campo a San Siro e sarà una battaglia fondamentale sia per la corsa scudetto che per le ambizioni europee della squadra di Mourinho. I giallorossi infatti vorranno accorciare le distanze dalla Juventus, che occupa attualmente il quarto posto, che significa qualificazione in Champions League.

Anche i nerazzurri però dovranno obbligatoriamente trovare i tre punti per continuare a lottare per vincere il secondo scudetto consecutivo. Nel frattempo la squadra capitolina è partita questo pomeriggio verso Milano, ma proprio in partenza si è notata l’assenza di un big. Mourinho perde un centrocampista fondamentale per la sfida di domani.

Inter-Roma, Cristante non ci sarà: non è partito per Milano

Inter-Roma sarà il primo big match della 34esima giornata, mentre Lazio e Milan si sfideranno domenica sera. A meno di 24 ore da una partita che sarà fondamentale per il finale di stagione di tutte e due le squadre, Mourinho perde uno dei suoi pezzi più importanti a centrocampo.

Infatti nella partenza verso Milano di questo pomeriggio era assente Bryan Cristante. Il motivo di tale assenza ancora non è stato svelato, ma probabilmente si tratta di qualche fastidio muscolare. Dunque Mourinho dovrà fare a meno del proprio centrocampista con Veretout candidato per una maglia da titolare. Ora il portoghese spera di recuperarlo per il match di Conference League contro il Leicester di giovedì prossimo.