Pronti a tutto per de Ligt: due per uno più 40 milioni alla Juve

Un top club sarebbe disposto a tutto pur di prendere de Ligt la prossima estate: offerta di scambio due per uno più 40 milioni alla Juventus

La brutta prestazione col Bologna aveva generato nuova preoccupazione in casa Juventus. Pochi giorno dopo però, sempre tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, la ‘Vecchia Signora’ si è riscattata, vincendo e convincendo contro l’ostica Fiorentina targata Italiano.

Gli uomini di Massimiliano Allegri si sono presi la finale di Coppa Italia, grazie alle reti messe a segno dall’ex Bernardeschi e Danilo. L’11 maggio, giorno in cui verrà assegnato il trofeo, i bianconeri si ritroveranno davanti faccia a faccia l’acerrima nemica Inter, per un match da dentro o fuori che si preannuncia una battaglia all’ultimo sangue. Insomma, la stagione dei torinesi può ancora dirci qualcosa di rilevante, ma la dirigenza dal canto suo è già proiettata al futuro in sede di calciomercato. In particolare, ai piani alti e non solo, tiene banco la situazione incerta riguardante Matthijs de Ligt. La permanenza del difensore olandese a Torino è tutt’altro che scontata, non a caso il club di Exor vorrebbe cautelarsi prolungando la scadenza di contratto attuale – prevista per giugno 2024 – con un rinnovo ponte fino al 2025, in modo da evitare il rischio di una perdita dolorosa economicamente parlando.

Calciomercato Juventus, de Ligt ad ogni costo: scambio due per uno più 40 milioni

Le pretendenti per de Ligt, però, non mancano di certo e pare ci sia anche qualcuno disposto a tutto pur di assicurarsi in estate il gioiello classe ’99. Stiamo parlando del Manchester United, che proprio quest’oggi ha annunciato l’arrivo di Ten Hag per la panchina. Il mister, come riferisce il portale ‘Fichajes.net’, avrebbe già stilato una lunga lista di calciatori da epurare da epurare in estate e tra questi figura anche Anthony Martial. L’attaccante francese attualmente è in prestito al Siviglia, ma a breve farà ritorno alla base.

I ‘Red Devils’ potrebbero proporlo alla Juventus in uno scambio insieme a Lindelof, valutato sui 25 milioni di euro (poco meno dell’attaccante classe ’95). A ciò gli inglesi aggiungerebbero una corposa parte cash da ben 40 milioni di euro. Va detto comunque che difficilmente la ‘Vecchia Signora’ accetterà di privarsi di de Ligt, a meno di un’offerta irrinunciabile intorno ai 100 milioni senza contropartite. Ma la presenza del connazionale Ten Hag, che ha già allenato il centrale all’Ajax, può influire molto sulla volontà del calciatore.