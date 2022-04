Nuovo talento per la Juve: lo ‘porta’ Nedved

La Juventus è sin da ora molto attenta al prossimo calciomercato estivo e mette nel mirino un giovane talento: Nedved lo ‘regala’ ad Allegri

Finale di Coppa Italia per la Juventus che potrà portare una nota positiva in una stagione sicuramente sottotono. I bianconeri superando la Fiorentina per 2-0 si sono assicurati la finale di Roma contro l’Inter, per il secondo anno consecutivo. Adesso però bisognerà pensare a blindare il quarto posto e a pianificare il calciomercato per la prossima stagione.

La società juventina infatti è attenta e vigile per cercare di sfruttare le occasioni che arriveranno e portare nella rosa di Massimiliano Allegri nuovi talenti che siano promettenti. Uno di questi sembrerebbe poter arrivare dalla Repubblica Ceca grazie al vicepresidente Pavel Nedved.

Juventus, Hlozek dallo Sparta Praga: sfida a Milan e Lazio

Sempre attenta ai giovani talenti la Juventus, che questa volta potrebbe arrivare fino in Repubblica Ceca per scovare un promettente attaccante. Infatti i bianconeri da tempo starebbero seguendo le tracce di Adam Hlozek, attaccante ceco dello Sparta Praga che in questa stagione ha collezionato 41 presenze, mettendo a segno 11 gol e 13 assist.

Classe 2002, Hlozek è una seconda punta che oltre ad avere un’ottima visione della porta e buoni piedi, serve molto bene i propri compagni mandandoli in porta. Il giovane talento ceco dunque, grazie al connazionale Pavel Nedved, potrebbe diventare per la Juventus una sorta di nuovo Dybala da crescere in casa. La concorrenza però non manca mai e sul giovane talento ceco ci sarebbe anche l’interesse del Milan e della Lazio. La Juventus dovrà quindi muoversi in anticipo per assicurarsi Hlozek e strapparlo alla concorrenza.