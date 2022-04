Il big rifiuta lo United: colpo Juventus con la Champions

Un big rifiuta il Manchester United e la Juventus rimane una delle prime candidate ma solo in caso di qualificazione alla prossima Champions

La Juventus continua a lavorare per l’acquisto di un difensore centrale in vista della prossima stagione. I bianconeri sono a caccia di un giocatore esperto che possa portare esperienza al reparto ma molto dipenderà dall’ultima parte di stagione della squadra di Allegri.

Di conseguenza l’ago della bilancia sta nell’accesso o meno in Champions League. Attualmente la Juventus è stabile al quarto posto, a +5 sulla Roma che insegue. Un altro passo falso da qui alla fine, però, potrebbe cambiare il destino finale dei bianconeri e compromettere i prossimi obiettivi di mercato. La Juventus sta muovendo passi concreti per Antonio Rudiger, in scadenza col Chelsea e ormai prossimo al trasferimento. Il difensore tedesco non ha trovato l’accordo per il rinnovo e al momento è uno dei difensori più ambiti nel panorama europeo. Anche il Real Madrid lo sta monitorando, così come il Manchester United.

Rudiger rifiuta lo United: Juventus in corsa

Secondo quanto riportato da ‘Manchester Evening News’, Rudiger avrebbe rifiutato il Manchester United dopo diversi colloqui con i suoi rappresentanti. Attualmente i Red Devils si trovano al quinto posto e se il campionato finisse in questo momento non centrerebbero l’accesso alla prossima Champions. Ovviamente Rudiger, fresco di vittoria di Champions con il Chelsea, non accetterebbe un trasferimento in un club che non disputa la competizione.

Ecco perché la Juventus, se vuole rimanere in corsa per Rudiger, dovrà necessariamente centrare almeno il quarto posto in campionato. La corsa al difensore ex Roma sarà ancora lunga.