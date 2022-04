L’ex Inter svela il suo futuro: Lautaro ha già preso una decisione

Il futuro di Lautaro Martinez è sempre in bilico. L’attaccante argentino è sempre nel mirino delle big d’Europa: la verità dell’ex nerazzurro

Nell’ultimo periodo lo stesso attaccante dell’Inter ha attraversato un momento poco felice, ma finora ha collezionato 17 gol conditi da tre assist vincenti. Ora Lautaro vorrebbe regalare un’altra gioia ai propri tifosi dopo lo Scudetto sotto la gestione Conte: il feeling con Lukaku è stato incredibile.

Il suo contratto scadrà nel giugno 2026, ma il ‘Toro‘ è sempre al centro di numerosi dibattiti per quanto riguarda il suo futuro. Così l’argentino si è lasciato andare anche ad uno sfogo svelando ai microfoni di InterTv il suo punto di vista: “Mi fa rabbia vedere che si parla tanto di me, del mio futuro. Poi ha aggiunto senza troppi giri di parole: “A me non piace perché io ho sempre dato il massimo per l’Inter. Queste voci non mi piacciono”.

Calciomercato, uno sguardo al futuro di Lautaro: parla Milito

E così l’ex attaccante nerazzurro, Diego Milito, che lo conosce molto bene dai tempi del Racing ha svelato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” il suo desiderio: “Deve restare sereno. Per me è sempre un calciatore straordinario”. Successivamente ha rivelato: “Non c’è solo Simeone sulle sue tracce, lo cercano in tanti. Ogni volta che parlo con lui, mi fa capire che è felicissimo a Milano e non pensa ad altro”. Una situazione limite con l’argentino voglioso di regalare nuovi successi in casa Inter. Tanti top club d’Europa vorrebbero provare l’assalto nella prossima estate: in tanti ci hanno provato già in passato senza trovare la strada vincente.