Marotta non si ferma, triplo colpo a parametro zero

Non solo Dybala come grande occasione a parametro zero: Marotta valuta altri due colpi in vista della prossima estate. Tutti i dettagli

È il giorno di Inter–Milan. Questa sera, a San Siro, andrà in scena il quarto derby stagionale valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Si riparte dallo 0-0 dell’andata in una sfida con in palio la finale e dal sapore di lotta scudetto. Il Napoli di Spalletti ha perso altri due punti e la corsa sembra sempre più a due tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Pioli. Dal campo al calciomercato, in estate le due milanesi potrebbero darsi battaglia anche per la firma a parametro zero di Paulo Dybala. Il numero 10 della Juventus rappresenta una ghiottissima occasione per entrambe le società e anche i rossoneri si sarebbero mossi concretamente. Ma non solo Dybala: Marotta in particolare è sempre vigile sui possibili colpi a zero.

Calciomercato Inter, non solo Dybala a parametro zero

Come noto, Marotta lavora da anni sui colpi a parametro zero. Nel corso della sua carriera il dirigente ha messo a segno affari importantissimi, da Pogba alla Juventus fino all’ultima firma di Onana per la porta dell’Inter. I nerazzurri sono ora al lavoro per Dybala, e potrebbero tentare anche altri due colpi tra i giocatori che non rinnoveranno il contratto in scadenza al termine della stagione. Si tratta di Ginter e Tolisso. Il difensore tedesco lascerà il Borussia Monchengladbach e può diventare l’erede di de Vrij, mentre il centrocampista del Bayern Monaco è da tempo seguito anche da Marotta e Ausilio. Due possibili affari a zero, dunque, oltre al sogno Dybala: l’Inter continua a lavorare sottotraccia in vista della prossima stagione.