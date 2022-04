Anticipo secco per il top player: Milan, Inter e Juve KO

Uno dei top player su cui avevano messo gli occhi tutte e tre le big italiane rischia di sfumare. Il giocatore è vicino ad un altro club

Milan, Inter e Juventus puntano a rifarsi il look in attacco per la prossima stagione. Chi per un motivo chi per l’altro, tutti hanno necessità di guardarsi intorno per acquistare giocatori funzionali e in grado di far fare il salto di qualità alle rispettive squadre nel reparto offensivo.

Uno dei nomi più accostato ai tre club è quello di Memphis Depay del Barcellona. Il talento olandese non è più un imprescindibile con Xavi e tutto sembra portare ad un futuro lontano dalla Catalogna. Il club stesso non pare intenzionato a trattenerlo, preferendo investire su altri profili e soprattutto garantendosi una plusvalenza totale, essendo arrivato ad inizio stagione dal Lione da svincolato.

La valutazione che ne fa il Barca è intorno ai 40 milioni di euro, una cifra tutto sommato nemmeno eccessiva se si pensa all’esperienza internazionale accumulata negli anni dal 28enne. Le italiane, però, rischiano di essere beffate dalla concorrenza.

Depay, intreccio con l’Atletico Madrid: il Barcellona apre alla cessione

La volontà di andarsene di Depay ha messo sull’attenti anche l’Atletico Madrid. Stando a quanto scrive el ‘El Nacional’, l’olandese gradirebbe rimanere in Spagna e potrebbe di fatto diventare il sostituto di Luis Suarez, ormai ai margini con Simeone.

Il quotidano riporta anche l’interesse di Juventus, Milan e Inter, oltre a quello del Newcastle, ma secondo loro l’Atletico Madrid è decisamente in vantaggio sulle concorrenti. Laporta è pronto ad aprire la trattativa anche con un club rivale e la volontà di Depay può fare la differenza.

Le italiane dovranno rassegnarsi. Il futuro del numero 9 del Barcellona sembra essere ancora in Spagna, le dirigenze dovranno virare verso nuovi obiettivi.