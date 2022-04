L’Inter parte per La Spezia: assente un big

L’Inter parte per la trasferta contro lo Spezia ma tra gli assenti c’è anche un big che non è partito con la squadra

L’Inter si prepara alla gara di domani sera contro lo Spezia, valevole per la 33a giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi vuole dare continuità alle vittorie contro Juventus ed Hellas Verona e confermare i segnali evidenti di ripresa.

La lotta con Napoli e Milan è serrata e un errore potrebbe risultare fatale. I nerazzurri se la vedranno con una loro vecchia conoscenza, Thiago Motta, uno degli eroi dello storico Triplete dell’Inter di Mourinho. La squadra è partita per La Spezia ma tra i partenti non figura Ivan Perisic. Il croato non ha nessun problema fisico ma ha avuto un permesso per motivi familiari e raggiungerà il gruppo nelle prossime ore anche se il tecnico nerazzurro dovrebbe risparmiarlo nella gara di domani.

Gosens titolare, De Vrij c’è ma in dubbio dal 1′ minuto

Stefan de Vrij, invece, ha smaltito, anche se non del tutto, l’affaticamento muscolare e quindi ci sarà, anche se probabilmente non dal primo minuto. Inzaghi potrebbe risparmiare il difensore centrale olandese in vista del derby di Coppa Italia della prossima settimana contro il Milan. Potrebbe, invece, partire titolare Robin Gosens sulla fascia sinistra, dando riposo proprio a Perisic.