Scambio improvviso, si prendono Milinkovic: sgambetto alla Juventus

Sergej Milinkovic-Savic è stato uno dei migliori della Lazio targata Maurizio Sarri: ancora una prova da urlo, assalto top al serbo

Le big d’Italia e d’Europa continuano a lavorare in vista della prossima stagione: l’uomo del momento è Sergej Milinkovic-Savic, protagonista con la maglia della Lazio con nove gol e nove assist vincenti.

Così sulle tracce del forte centrocampista serbo della Lazio ci sarebbe il forte interessamento del Chelsea, che vorrebbe rinforzare ulteriormente la zona centrale con un giocatore di assoluto valore. L’idea dei “Blues” sarebbe quella di inserire nell’affare Loftus Cheek più Emerson andando così a superare Juventus e Inter. Un’idea a sorpresa per la compagine inglese, che è stata eliminata dalla Champions League dal Real Madrid. Milinkovic-Savic è stato seguito a lungo dalle big d’Italia e d’Europa per arrivare così a colpi entusiasmanti in vista della prossima stagione. La Lazio potrebbe così farlo partire per poi provare a fare una vera e propria rivoluzione in casa biancoceleste. Calciomercato, Milinkovic per il colpo in Premier

Il Real Madrid ci aveva provato a lungo nei mesi scorsi, ma il Chelsea proverà così a preparare l’assalto vincente in vista del futuro. Un colpo da urlo per il centrocampo di Tuchel in ottica futura per un giocatore totale bravo nelle due fasi di gioco. Milinkovic-Savic potrebbe così dire addio alla Lazio dopo tante stagioni di crescita assoluta prima di spiccare il volo altrove. I “Blues” vorrebbero dimenticare in fretta l’eliminazione dalla Champions League dopo il trionfo nella scorsa edizione. La Juventus aveva provato, infine, l’assalto finale nella scorsa estate senza trovare così l’accordo con il club di Lotito. Ora Milinkovic può volare in Premier League.