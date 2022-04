L’Inter ha trovato il post Lautaro: duello da 60 milioni con il Milan

L’Inter di Beppe Marotta, se dovesse lasciare Lautaro, potrebbe mettere gli occhi su Cristopher Nkunku, centravanti del Lipsia nel mirino anche del Milan di Pioli

L’Inter di Simone Inzaghi è alla vigilia di un’altra delicatissima sfida in questo bizzarro e avvincente campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri sfideranno domani, al Picco di La Spezia, l’omonima squadra allenata da Thiago Motta, vecchia gloria della Beneamata nonché uno degli eroi del Triplete nell’ormai quasi lontano 2010. L’Inter è chiamata alla vittoria per mettere pressione sulle rivali essendo la prima squadra che scende in campo in questo turno. Il Milan di Stefano Pioli infatti seguirà proprio i nerazzurri domani alle 21 in casa contro il Genoa di Blessin, mentre il Napoli di Luciano Spalletti riceverà al San Paolo la Roma di Josè Mourinho, barometro di questa lotta scudetto visto che i giallorossi affronteranno a Milano l’Inter nella giornata successiva a questo turno pasquale.

Nella gara di domani dell’Inter gran parte dei riflettori sarà puntata sulla prestazione di Lautaro Martinez. Il bomber nerazzurro, decisamente opaco nelle ultime uscite, è diventato un nome caldissimo in sede di calciomercato per un possibile addio al termine della stagione. La Beneamata, da un’eventuale partenza del Toro, vorrebbe ricavare una cifra non inferiore ai 70 milioni di euro, magari da reinvestire su un altro attaccante di caratura internazionale. In quest’ottica, attenzione al profilo di Cristopher Nkunku, stella del Lipsia nel mirino anche del Milan di Stefano Pioli.

Calciomercato Inter, sfida al Milan per Nkunku

Nkunku è forse uno dei cinque attaccanti, per rendimento, migliori di questa stagione europea. Il bomber del Lipsia ha infatti segnato e fornito assist a profusione in ogni torneo, basti pensare ai 7 gol messi a segno nel gironcino di Champions League o alle 17 realizzazioni, condite da 14 assist, sciorinate in Bundesliga. Insomma, già una garanzia che vale ben 60 milioni di euro, ma che potrebbe salutare la Germania visto il contratto in scadenza nel 2024. Il Milan sta cercando il tesoretto per il colpaccio, ma l’Inter, con i soldi della cessione di Lautaro, potrebbe sbaragliare la concorrenza rossonera e assicurarsi uno dei maggiori prospetti del calcio europeo e mondiale.