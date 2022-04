La Juventus già lo sa: Chiellini annuncia il futuro

Giorgio Chiellini ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche del proprio futuro alla Juventus: annuncio del difensore bianconero

Giorgio Chiellini e la Juventus, uno di quei matrimoni che restano impressi nella storia per sempre. Un legame indissolubile, contornato da trofei, gioie ed emozioni uniche vissute assieme. Possiamo definire la colonna bianconera come una delle pochissime bandiere rimaste in circolazione, in un calcio sempre più materialista e improntato sull’immagine.

Il prossimo 14 agosto compirà 38 anni. Il tempo passa inesorabile e purtroppo spesso non è riconoscente. Siamo tutti d’accordo che l’ex Fiorentina avrebbe meritato quantomeno la partecipazione al Mondiale in Qatar. Un’ultima passerella all’altezza del grandissimo esempio qual è Giorgio Chiellini. Ma alla fine è prevalso il nulla più totale, quello a cui abbiamo assistito nelle due gare contro Macedonia del Nord e Turchia. E ora che si fa, arrivati al crepuscolo della propria carriera? Decisione non semplice, appendere una volta per tutte quegli scarpini al maledetto chiodo fa un male atroce. Non a caso, corrono voci anche su un possibile trasferimento di Chiellini in MLS (oltre all’ipotesi ritiro), in caso di addio alla ‘Vecchia Signora’ targata Massimiliano Allegri.

Juventus, Chiellini sul futuro: “Vedremo a breve. Devo capire tante cose”

Del proprio futuro ne ha parlato lui stesso: “Mi godo la giornata, a breve vediamo – ha dichiarato Chiellini in occasione della presentazione a Viareggio della Reset Group, l’agenzia del suo procuratore Davide Lippi -. Sono contento e sereno, ma devo valutare e capire tante cose ancora. Ora mi concentro sulle partite che restano da giocare, mi godo quelle“.

Le parti, dunque, prossimamente si siederanno ad un tavolo per prendere una decisione definitiva. Il capitano della Juventus, poi, ha parlato anche del bel rapporto col suo agente: “Lo conosco dal 2001. Abbiamo subito avuto un feeling importante. Ho deciso di farmi seguire da lui. Ha accompagnato la mia crescita nei primi anni di carriera. Non ho mai pensato neanche lontanamente a mettere in discussione il nostro rapporto, siamo cresciuti insieme. A me sembrava una cosa scontata, ma forse non lo era. Ho visto dentro di lui gioia e soddisfazione. Abbiamo cementato il nostro rapporto e siamo cresciuti nel nostro mestiere. A distanza di più di 20 anni siamo ancora qui“.