Sfida Juventus-Milan, il colpo a sorpresa in Serie A

Possibile sfida tra Juventus e Milan per il nuovo colpo in Serie A: è in ascesa e le big monitorano. Tutti i dettagli

È andato in archivio un altro weekend di Serie A, ancora una volta non senza sorprese. In vetta perdono punti il Milan capolista, fermato sullo 0-0 dal Torino di Juric, e il Napoli di Spalletti, che ha perso in casa contro un’ottima Fiorentina.

Sorride solo l’Inter che torna così padrona del proprio destino: vincendo il recupero col Bologna, infatti, i nerazzurri tornerebbero in vetta alla classifica a poche giornate dal termine del campionato. Al Maradona di Napoli, in particolare, hanno brillato i volti nuovi della squadra di Italiano, da Nico Gonzalez agli ultimi arrivati Ikone e Cabral. Le big di Serie A osservano.

Calciomercato Juventus e Milan, occhi su Ikone

Sta entrando sempre più nei meccanismi di Italiano e si sta già mettendo in mostra anche Ikone. L’esterno francese ex PSG, acquistato a gennaio dal Lille, si è quasi subito ambientato a Firenze e sta salendo di colpi: anche ieri, al Maradona, ha effettuato giocate importanti e realizzato un bel gol per il momentaneo 1-2 ospite. Il classe 1998 potrebbe presto finire nel mirino delle big di Serie A, soprattutto Juventus e Milan che sono alla ricerca di attaccanti esterni. Ikone è stato pagato dalla Fiorentina circa 15 milioni di euro e la sua valutazione potrebbe presto salire. Milan e Juve osservano.