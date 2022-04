Il grande sogno del Milan vale 60 milioni: ecco il piano per il super colpo

Il Milan ragiona sul nome di Cristopher Nkunku, stella del Lipsia. Il giocatore ha una valutazione di almeno 60 milioni di euro, le ultime notizie di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo forse il maggior momento di difficoltà della sua stagione.

I rossoneri, dopo il periodo di crisi vissuto dall’Inter di Simone Inzaghi, sembravano lanciatissimi verso la vittoria finale del campionato italiano di Serie A, ma adesso qualche probabilità è venuta meno. Il Milan resta comunque la capolista del torneo, con 68 punti e tenendosi alle spalle Inter e Napoli a 66, ma i nerazzurri devono ancora recuperare il match esterno in casa del Bologna che potrebbe significare testa della classifica anche se in mezzo ci sono ancora gare pesantissime da disputare per tutte le pretendenti al titolo. La corsa scudetto è incertissima e il Milan, se vuole arrivare fino in fondo, deve assolutamente ritrovare i gol delle sue punte. Olivier Giroud è infatti a secco da troppo tempo e Zlatan Ibrahimovic sta combattendo con alcuni problemi fisici che lo stanno tenendo lontano dal rettangolo verde.

In quest’ottica il Milan è a caccia di un bomber, ma anche di un trequartista che possa fare al caso dei dettami tattici di Stefano Pioli. C’è un giocatore che potrebbe soddisfare entrambe le richieste: stiamo parlando di Cristopher Nkunku, stella del Lipsia, avversario in Europa League dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Calciomercato Milan, obiettivo Nkunku: c’è un piano

Nkunku, che sta vivendo una stagione da urlo con 17 gol messi a segno e 14 assist in 29 gettoni di Bundesliga, ha una valutazione di almeno 60 milioni di euro, leggermente ridotta rispetto all’originale visto il contratto in scadenza nel 2024. Una cifra altissima per gli standard e la linea del Milan che, però, potrebbe rinunciare agli ingaggi di Ibrahimovic, Kessie e Romagnoli, e cedere nella finestra dei trasferimenti Saelemaekers e Rebic. In questo modo, i rossoneri avrebbero un tesoretto per insidiare la concorrenza e sognare il colpaccio Nkunku.