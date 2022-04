L’offerta per Milinkovic convince Sarri: superate Juve e Inter

Un top club avrebbe superato Juventus e Inter per l’acquisto di Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio: la proposta alletta Maurizio Sarri

Milinkovic-Savic e un futuro tutto da scrivere. Il centrocampista è ormai, all’età di 27 anni, nel pieno della propria maturità calcistica e sente sempre di più il bisogno di compiere finalmente il famoso salto di qualità.

D’altronde parliamo di un profilo sicuramente tra i migliori in Europa nel suo ruolo. Giocatore unico, che sa unire la sua dominante fisicità ad una tecnica fine. Ne sono ben consapevoli Juventus e Inter, che non a caso lo vorrebbero per alzare il livello della mediana. Le due italiane seguono da tempo l’ex Genk e mai come quest’anno potrebbero riuscire a strapparlo alla Lazio.

Calciomercato Juventus e Inter, sorpasso PSG per Milinkovic: c’è l’offerta

La concorrenza, però, è di quelle spietate. Il PSG, in particolare, è fortemente interessato a Milinkovic-Savic e avrebbe già pianificato un’offerta da avanzare ai biancocelesti. I parigini sarebbero disposti a mettere sul piatto una parte cash da 55 milioni di euro più il cartellino di Sarabia, ora in prestito allo Sporting Club de Portugal. Quest’ultimo, valutato intorno ai 15-20 milioni di euro, piace molto a Maurizio Sarri. Si tratterebbe, dunque, di una proposta allettante parlando dal punto di vista dei capitolini. In questo modo i francesi supererebbero Juventus e Inter nella corsa.