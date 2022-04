Scambio con Klopp: la Juve tenta l’affare impossibile

Le ultime voci sul calciomercato della Juventus parlano di un possibile tentativo di scambio del club bianconero col Liverpool di Klopp

Qual è il punto debole della Juventus? La risposta a questa domanda in realtà è abbastanza semplice e l’abbiamo individuata da tempo. Senza dubbio il reparto che ha mostrato maggiori difficoltà da diversi mesi a questa parte è il centrocampo.

L’arrivo di Zakaria a gennaio è stato importante per dare una soluzione in più a Massimiliano Allegri, ma certamente non può bastare a risollevare le sorti della mediana bianconera. Il livello tecnico lascia a desiderare e questo aspetto andrà necessariamente migliorato nella prossima sessione di calciomercato. Non a caso, la ‘Vecchia Signora’ vorrebbe realizzare un acquisto top in quella zona di campo.

Calciomercato, la Juventus tenta lo scambio col Liverpool

La dirigenza torinese, a tal proposito, potrebbe avanzare una proposta di scambio al Liverpool per Fabinho, uno dei pilastri dell’undici targato Klopp. Il brasiliano, valutato sui 70-80 milioni di euro, sarebbe perfetto nello scacchiere di Allegri, che ha bisogno di un moderatore davanti alla difesa.

I bianconeri, dal canto loro, proverebbero a inserire nell’operazione il cartellino di Arthur, il cui prezzo si attesta intorno ai 25-30 milioni di euro. In ogni caso, però, parliamo di un affare impossibile da concretizzare. I ‘Reds’ non vogliono privarsi di fabinho e al momento non appaiono interessati ad Arthur. Dunque il tentativo della Juventus andrebbe sicuramente in fumo.