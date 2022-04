“Non vede la porta”: il Milan fa un sacrificio per Dybala

Ancora un passo falso per il Milan, che ha collezionato un nuovo pari in casa del Torino: ora si rischia grosso per lo Scudetto

Un altro pari per il Milan targato Stefano Pioli, che ha perso nuovamente punti in ottica Scudetto. Un altro risultato non troppo entusiasmante per i rossoneri, che ora rischiano davvero tanto.

Così il giornalista Fabio Ravezzani sul suo profilo Twitter ha analizzato così il momento di forma non troppo esaltante dell’attaccante portoghese Rafael Leao: “Ha mezzi fisici impressionanti, buona tecnica, ma vede poco la porta. Inoltre dimostra un’indolenza che sembra destinata a peggiorare negli anni. Non credo valga una cifra strepitosa. Davanti a una buona offerta (35-40 mln) lo venderei”.

Poi ha aggiunto i prossimi obiettivi di mercato della società rossonera: “L’ultimo gol di un attaccante del Milan risale al 6 marzo. Forse più che spendere per Botman 25 mln e prendere Origi a zero servirebbe mettere il piatto ricco per un bomber. O, alla peggio, provare la carta Dybala. Kalulu-Tomori ci sta. Ma vi immaginate l’argentino là davanti?”.

Calciomercato, Dybala pronto per una nuova avventura

Paulo Dybala è pronto per una nuova avventura: Inter e Milan pensano all’attaccante argentino che si libera a parametro zero al termine della stagione. La società rossonera potrebbe così arrivare alla ‘Joya’ in vista del prossimo anno andando a rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli, che non sembra più pimpante come nei mesi scorsi.