Incontro e svolta: il bomber per la Juve, richiesta folle

L’incontro può rappresentare la svolta per la Juventus: arriva il bomber, ma occhio alla richiesta folle

E’ caccia aperta per la Juventus. I bianconeri devono intervenire sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Ovviamente molto dipenderà da cosa accadrà con Morata e Kean, visto il già certo addio di Dybala.

Non ci sarà un solo colpo in avanti: serve un profilo per completare il tridente con Vlahovic e Chiesa ma anche un attaccante che possa sostituire il bomber serbo o all’occorrenza giocarci insieme. Proprio da questo punto di vista risulta interessante l’incontro andato in scena nei giorni scorsi tra Cherubini e Volker Struth, uno degli agenti della Sports360.

L’agenzia tra i suoi assistiti ha anche Timo Werner, attaccante tedesco che la stampa inglese dà in uscita dal Chelsea. L’ex Lipsia potrebbe diventare così un’occasione per la Juventus, anche se i bianconeri devono stare attenti alla folle proposta che i Blues sarebbero pronti a fare.

Calciomercato Juventus, Werner in prestito: la richiesta del Chelsea

Timo Werner potrebbe essere il profilo giusto per l’attacco della Juventus. Capace di agire da prima punta, ma anche di affiancare un attaccante come Vlahovic, il tedesco rappresenterebbe un’occasione vista la sua volontà di lasciare Londra. Proprio per questo il Chelsea potrebbe anche acconsentire ad una formula che non preveda un esborso di denaro immediatamente per i bianconeri.

Werner in prestito con diritto di riscatto potrebbe essere una ipotesi percorribile anche se poi occorrerebbe trovare un’intesa sulla cifra del riscatto nel 2023. Proprio su questo versante, a Torino potrebbero trovarsi davanti ad una richiesta ‘folle’ dal parte del Chelsea. Niente esborso in contanti ma la cessione di Federico Chiesa utilizzando proprio Werner come anticipo per arrivare all’esterno italiano. Per l’ex Fiorentina, attualmente fermo per infortunio, servirebbe ovviamente aggiungere anche un conguaglio considerate le diverse valutazioni dei due calciatori. Una ipotesi che difficilmente vedrà la Juventus dire sì.