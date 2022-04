L’Inter ora sa tutto: arriva l’annuncio su Lukaku

Si riaccende la pista del possibile ritorno di Lukaku all’Inter dalla prossima estate: arriva l’annuncio sul futuro del centravanti belga

Chiamata da dentro o fuori quest’oggi per l’Inter, almeno questa è la sensazione. In caso di sconfitta nel Derby d’Italia, infatti, i nerazzurri si ritroverebbero addirittura al quarto posto e l’obiettivo scudetto diventerebbe quasi impraticabile. La Juventus è in forma e vuole effettuare il sorpassare in classifica l’eterna rivale.

Sappiamo quanto è difficile per la ‘Beneamata’ strappare tre punti all’Allianz Stadium. Ma Dzeko e compagni dovranno necessariamente invertire la tendenza per rimanere attaccati al treno del principale trofeo Nazionale con Milan e Napoli. La differenza maggiore tra torinesi e lombardi, probabilmente, sta nel centravanti. La ‘Vecchia Signora’ può contare sull’apporto di un elemento straripante come Dusan Vlahovic. Al contrario, Simone Inzaghi non gode della presenza di un calciatori di questo tipo. La coppia Dzeko-Lautaro si è dimostrata non proprio ottimale, oltre al fatto che nessuno dei due è un vero e proprio bomber. Non a caso continuano a circolare voci di calciomercato su un possibile ritorno di Lukaku ad Appiano Gentile. La seconda avventura del belga con la maglia del Chelsea si è rivelata pessima fino ad ora, con l’attaccante che ripartirebbe volentieri direzione Milano (lo ha ammesso anche pubblicamente).

Calciomercato Inter, c’è l’annuncio su Lukaku

Il ct del Belgio, Roberto Martinez, si è espresso così al ‘Sun’ sul futuro di Lukaku: “Valuterò le situazioni e le condizioni dei giocatori dopo l’estate. La Coppa del Mondo è distante ancora sette mesi. Io, però, mi aspetto che diversi giocatori cambino club prossimamente e che da settembre vivano momenti migliori. Mi riferisco in particolare a Hazard e Lukaku“.

La probabilità che Lukaku lasci il Chelsea dopo un anno, in attesa di conoscere gli sviluppi della vendita del club, è elevata. Ma l’Inter, nonostante la volontà del giocatore, resta una soluzione difficilmente percorribile per i costi. Il cartellino è stato pagato lo scorso agosto ben 113 milioni di euro (si tratterebbe eventualmente per un prestito) e lo stipendio ammonta a ben 12,5 milioni di euro netti. Numeri fuori portata per le casse dell’Inter.