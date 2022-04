Colpaccio Napoli: accelerazione decisiva e sorpresa a zero

Il Napoli cerca rinforzi per la prossima stagione e preme il piede sull’acceleratore per mettere a segno un colpo a zero

Continua il sogno scudetto per il Napoli, che deve inseguire il Milan capolista e al momento la distanza è di soli tre punti. Nel frattempo però la società partenopea a fine stagione dovrà fare i conti con diversi addii, tra cui quello del capitano Lorenzo Insigne.

Così proprio sulla fascia il Napoli sembrerebbe aver trovato il rinforzo giusto. Dalla Russia potrebbe arrivare il colpo a parametro zero. Gli ‘Azzurri’ accelerano mentre sulle tracce di un altro obiettivo si inserisce l’Atalanta.

Napoli, accelerata per Kvaratskhelia: Atalanta su Januzaj

La situazione tra Russia e Ucraina inevitabilmente colpisce anche il mondo del calcio e influisce molto anche sul calciomercato. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Rubin Kazan e Khvicha Kvaratskhelia sono stati costretti a separarsi “per il bene del calciatore”. Dunque ad avere via libera sarebbe il Napoli, che segue da tempo l’esterno classe 2001 albanese, che potrebbe dunque arrivare a parametro zero in ‘Azzurro’ ed essere il perfetto erede di Lorenzo Insigne, che a fine stagione si trasferirà al Toronto.

Nel frattempo un altro obiettivo nel mirino del Napoli, Adnan Januzaj, vanterebbe anche l’interesse dell’Atalanta, prossima avversaria dei partenopei in campionato. Con l’arrivo di Kvaratskhelia, il Napoli potrebbe mollare Januzaj, con la ‘Dea’ che potrebbe prenderlo dalla Real Sociedad come perfetto sostituto di Ilicic. Anche il belga a giugno si libererà a zero dal club spagnolo, e dunque sarebbe un altro colpo a titolo gratuito sulla fascia.