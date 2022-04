Rottura totale con Zaniolo: la Juventus pregusta il colpaccio

Zaniolo sta vivendo un momento molto complicato e sarebbe perfino avvenuta una rottura totale: la notizia gioca a favore della Juventus

È vero, il Derby d’Italia cattura tutta l’attenzione com’è giusto che sia. Ma oltre alla sfida faccia a faccia fondamentale contro l’Inter, la Juventus deve concentrare le proprie forze sul futuro. A gennaio gli arrivi di Vlahovic e Zakaria hanno ridato non poco entusiasmo.

L’imperativo, però, deve essere continuare a crescere e migliorarsi sempre di più. D’altronde scivoloni come quello subito per mano del Villarreal non dovranno più verificarsi. In questo senso, è assolutamente necessario muoversi in anticipo sul fronte calciomercato. La questione più spinosa ad oggi è senza dubbio il sostituto di Paulo Dybala. La dirigenza torinese ha deciso di non prolungare il contratto dell’argentino, che dunque abbandonerà la nave a parametro zero. A questo punto ci si chiede: su chi punteranno i bianconeri per rimpiazzare la ‘Joya’? La domanda è semplice, la risposta tutt’altro. Più che in salita opzioni come Salah ed Antony, la pista più calda per adesso resta Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma è in scadenza di contratto giugno 2024 e per i Friedkin il prolungamento non rappresta una priorità ora.

Calciomercato Juventus, rottura totale Zaniolo-Mourinho

Il gioiello classe ’99, dal canto suo, non sta attraversando un periodo semplice. José Mourinho lo ha escluso per scelta tecnica dal derby della Capitale, match si sa estremamente sentito in quel di Roma. Il mister portoghese ha preferito lasciarlo in panchina, segno di come evidentemente le cose tra di loro non vadano per il meglio.

Il noto quotidiano ‘Repubblica’ riferisce addirittura che il giorno della stracittadina sia cominciata la fine del rapporto con lo Special One, arrivato adesso ad un gelo assoluto. La sensazione che Zaniolo cambierà aria a breve si fa sempre più forte, anche se i giallorossi lo valutano la bellezza di 60-70 milioni di euro. La Juventus non ha ancora mosso passi concreti, ma questa situazione critica gioca ovviamente a favore dei bianconeri.