Rinnovo e virata, l’intreccio con Dembele spiazza Juve e Milan

Juventus e Milan potrebbero essere costrette a rinunciare ad un loro obiettivo di calciomercato a causa di un intreccio con Ousmane Dembele

Stiamo per entrare nella fase finale, la più calda, della Serie A. Il Milan ora è in vetta, padrone del proprio destino con un bottino di 66 punti. La lotta scudetto sembrava riguardasse tre squadre fino a qualche settimana fa, ma i rossoneri dovranno stare attenti anche alla Juventus.

I bianconeri non perdono una partita in campionato da novembre e non tenerli in considerazione per il principale trofeo Nazionale sarebbe un grave errore, a maggior ragione nel caso in cui dovessere battere l’Inter domenica all’Allianz Stadium scavalcandolo in classifica. Oltre che per questioni di campo, le strade di bianconeri e rossoneri si intrecciano in ambito di calciomercato. In particolare, entrambe le compagini potrebbero essere fortemente condizionate dalla situazione legata al futuro di Ousmane Dembele. Il francese ha ritrovato una certa serenità nel Barcellona, dopo l’alta tensione venutasi a generare a causa del rinnovo di contratto. Xavi lo ha coinvolto nuovamente nel progetto tecnico e non vorrebbe rinunciarci. Tant’è che, stando a quanto si apprende da ‘Sport.es’, il club blaugrana avrebbe contattato l’agente del calciatore, Moussa Sissoko, per riprendere i colloqui e trovare un punto d’incontro in ottica prolungamento.

Il rinnovo di Dembele manda fuori causa Juventus e Milan: intreccio col PSG

Se realmente il classe ’97 restasse in Catalogna, il PSG sarebbe costretto a rivedere i propri piani cambiando obiettivo per l’attacco. I parigini sono interessati all’acquisto a parametro zero dell’ex Borussia Dortmund, ma la nuova firma con gli spagnoli chiaramente cambierebbe tutto. Di fronte a questo scenario potrebbero rimetterci proprio Juventus e Milan. Il ricco patron Al-Khelaifi, infatti, virerebbe con decisione su Hakim Ziyech del Chelsea, profilo che piace molto anche alle due italiane.

Il marocchino, non centrale nei piani di Tuchel, potrebbe lasciare Londra in estate tramite un’offerta intorno ai 30 milioni di euro, in attesa di capire gli sviluppi della vendita del club. Il Paris Saint-Germain sarebbe ovviamente molto avvantaggiato economicamente parlando, dunque presumibilmente manderebbe fuori causa Juventus e Milan.