Guardiola lo vuole a tutti i costi, la Juventus lo sa e sfrutta l’occasione

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per colpi da urlo: Guardiola s’inserisce sull’obiettivo bianconero

Una nuova situazione in casa bianconera. La dirigenza della Juventus è sempre al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri con colpi da urlo in vista della prossima stagione.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il talentuoso brasiliano dell’Ajax, Antony, sarebbe finito nel mirino della Juventus con conferme importanti provenienti anche dal Brasile. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Manchester City con Pep Guardiola che lo vorrebbe a tutti i costi in ottica futura. Il club olandese non intende fare sconti al suo gioiellino con una valutazione che si aggira tra i 60 e i 70 milioni di euro.

In questo modo lo stesso allenatore spagnolo direbbe addio a Mahrez in caso di arrivo di Antony alla sua corte. La Juventus, dal suo canto, potrebbe inserirsi per pensare anche al talentuoso giocatore algerino in uscita dal top club inglese. Una situazione limite in vista del futuro con ulteriori dettagli a breve per programmare alla grande il futuro.

Calciomercato Juventus, arriva un altro colpo in attacco

Dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic a gennaio, ci sarà un’altra rivoluzione per l’attacco della Juventus. Possibile nuovo colpo da urlo per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri con idee suggestive in vista della prossima stagione. Antony piace a tante big d’Europa con il forte interessamento da tempo della Juventus, ma la sua valutazione risulta al momento eccessiva con l’inserimento così di Pep Guardiola per portarsi a casa un altro talento di assoluto valore. Un intreccio suggestivo in vista della prossima stagione per arrivare a colpi da urlo in casa bianconera rinforzando, in particolar modo, l’attacco di Massimiliano Allegri.