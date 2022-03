La Juventus molla Zaniolo, il nuovo attaccante è stato già scelto

Il talentuoso giocatore della Roma e della Nazionale italiana, Nicolò Zaniolo, non entusiasma più la Juventus: la scelta definitiva

Una stagione tra alti e bassi per Nicolò Zaniolo, che non è riuscito ad essere protagonista con la maglia della Roma con pochi gol all’attivo.

Lo stesso allenatore portoghese della compagine giallorossa, José Mourinho, ha provato in tutti i modi per farlo rendere alla grande cambiandolo anche di posizione. Ora anche il Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, l’ha schierato titolare nella sfida contro la Turchia vinta 3-2 dagli azzurri. La Juventus, però, avrebbe cambiato obiettivo di calciomercato in ottica futura fiondandosi sull’altro attaccante italiano, Giacomo Raspadori, protagonista assoluto nel match contro i turchi realizzando una doppietta.

Il club bianconero proverà l’assalto decisivo al centravanti del Sassuolo, pronto così per il salto di qualità dopo l’exploit con gli emiliani.

Calciomercato, Raspadori pronto per l’attacco di Allegri

Un altro acquisto di assoluto valore per la Juventus, che continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato. Il club bianconero è sempre molto attivo per rinforzare il reparto offensivo della compagine guidata da Massimiliano Allegri. Per arrivare a Giacomo Raspadori, la Juventus potrebbe pensare anche al talentuoso attaccante brasiliano Kaio Jorge, che sarebbe sul punto di fare esperienza dopo anche l’infortunio che lo sta tenendo fuori dal terreno di gioco. Con i colori bianconeri il classe 2002 ha trovato poco spazio prima del suo stop improvviso, arrivato proprio in una sfida della formazione Under 23 che milita in Serie C.