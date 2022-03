Esplode il mercato Juve, affari da 95 milioni di euro

Con l’approssimarsi della fine della stagione, si infiammano i possibili affari del mercato estivo: la Juve fa i conti con una big agguerrita

Anche se molti verdetti sono tutt’altro che decisi -non ultimo quello su chi si laureerà Campione d’Italia -la fine della stagione si avvicina a grandi passi. E con essa la pianificazione per il prossimo mercato estivo, per il quale molte big hanno già avviato sondaggi e contatti, stabilendo le loro priorità. Nel caso della Juve le esigenze si snodano sul doppio binario di trattenere i suoi gioielli e di portare l’assalto a quelli altrui.

Non è affatto un mistero che Matthijs de Ligt, il centrale olandese mai come quest’anno – complici anche i continu infortuni di Bonucci e Chiellini – titolare del reparto difensivo, sia ambìto sul mercato delle big europee. Prima che si scatenasse il terremoto isitituzionale, il Chelsea pareva intenzionato a mettere sul tavolo un’offerta irrinunciabile per il biondo ex Ajax. Le noyte vicissitudini legate alla posizione di Roman Abramovich hanno poi messo sostanzialmente fuori gioco il club londinese.

Calciomercato, il Bayern sulla strada della Juve: doppia sfida in ballo

Tra i club destinari ad incrociare la strada dei bianconeri nelle vicende di mercato, il Bayern Monaco potrebbe occupare un posto di rilievo. L’interesse dei bavaresi per de Ligt è infatti stato già abbondantemente esplicitato. C’è un altro profilo però, stavolta obiettivo della Juve in entrata, sul quale i tedeschi hanno messo gli occhi: si tratta di Ryan Gravenberch, il centrocampista dell’Ajax in scadenza di contratto nel giugno del 2023.

Secondo le ultime voci di mercato, sarebbe pronta un’offerta complessiva da 95 milioni per il duo olandese. Arrivabene e Cherubini si troverebbero così nella scomoda posizione di valutare un’offerta monstre per il loro difensore e nel contempo di virare su altri obiettivi per la linea mediana. Gravenberch, per il quale la dirigenza bianconera aveva già presentato una prima offerta da 25 milioni, risponde perfettamente al profilo ricercato sia per l’età (19 anni), sia per la buona esperienza internazionale già accumulata con la storica maglia dei Lancieri.