Dybala va via e inguaia l’Inter: la Juventus se lo prende

Duello di mercato tra Inter e Juventus per il gioiello della Serie A ma Paulo Dybala diventa decisivo

L’Inter sta già studiando le strategie di mercato per la prossima stagione e in particolare i movimenti più significativi potrebbero arrivare in attacco. Edin Dzeko deve fare i conti la carta d’identità, così come Sanchez, di conseguenza la società nerazzurra è a caccia di centravanti giovani, magari italiani.

Il nome più caldo degli ultimi mesi è quello di Gianluca Scamacca che è conteso dal Milan che, intanto segue da vicino Divock Origi come alternativa. L’Inter sta monitorando con grande attenzione tutti i giovani talenti del Sassuolo, tra cui anche Davide Frattesi che sembra molto vicino a vestire la maglia nerazzurra dalla prossima stagione, ma anche Giacomo Raspadori.

Raspadori conteso tra Inter e Juve ma dipende da Dybala

L’attaccante campione d’Europa sta salendo di livello in maniera notevole sotto la guida di Dionisi. Insieme a Scamacca e Berardi sta trascinando i neroverdi e ha realizzato 9 gol in campionato. Anche Raspadori è nel mirino dell’Inter che, però, deve vedersela con la Juventus, come riportato da ‘Enganche’. Il ruolo dei bianconeri nella trattativa, però, dipenderà dal futuro di Paulo Dybala.

Beppe Marotta sta seguendo da vicino la situazione dell’argentino, sul quale piomberebbe in caso di mancato rinnovo con i bianconeri. Qualora non si concretizzasse il colpo Dybala, però, la dirigenza nerazzurra punterebbe proprio su Raspadori come attaccante per il futuro, con Scamacca che rimane sempre un obiettivo caldo.