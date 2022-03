Allegri lo esalta, Conte se lo prende: scambio improvviso

Antonio Conte non ha smesso di guardare alla Serie A per la campagna acquisti del prossimo anno: nel mirino un pallino di Max Allegri

Sempre al centro di rumors ed indiscrezioni per un suo possibile approdo sulla scottante panchina del PSG, Antonio Conte resta per il momento abbastanza saldo alla guida del Tottenham Hotspur. Ferme restando le rassicurazioni che dovrà ricevere dal presidente Levy sulla prossima campagna acquisti, il tecnico salentino avrebbe già fatto un nome per l’estate.

Ovviamente il bacino di riferimento -anche per l’indubbio fascino rappresentato dalla Premier per chi gioca nel nostro campionato – è la Serie A. Un terreno che l’ex allenatore dell’Inter conosce come le sue tasche. Uno dei primi nomi sull’agenda di Conte è un giocatore che mai come nelle ultime due stagioni ha dimostrato il suo valore: un punto di riferimento sia per Pirlo che per Max Allegri. Ovvero gli ultimi due tecnici della Juve.

Calciomercato, Conte chiede Danilo: la Juve risponde con Reguilón

Secondo gli ultimi rumors di mercato, il brasiliano Danilo sarebbe stato indicato da Conte come primo tassello per la costruzione di una squadra vincente. Il 30enne sudamericano si sta imponendo come elemento imprescindibile nello scacchiere tattico di Allegri, che lo ha esaltato pubblicamente in più di un’occasione. In virtù di un siffatto rendimento da top player, la dirigenza bianconera avrebbe pensato di blindare il giocatore con un contratto a vita, ma le sonanti sterline della Premier potrebbero far vacillare Arrivabene e Cherubini. Che allora avrebbe pensato ad un profilo in grado di tappare la ‘falla’ Alex Sandro sulla sinistra.

Il 25enne spagnolo Sergio Reguilón, uno dei calciatori più interessanti a disposizione di Conte, sarebbe una pedina di scambio più che gradita nell’ipotetico affare. Il taleno iberico, grande gamba e versatilità, dovrebbe risolvere il problema dell’out di sinistra. Solo a questa condizione, non priva di sacrifici per entrambi i club coinvolti nell’affare, potrebbe prendere quota la trattativa che dovrebbe portare Danilo a Londra.