Conference League, l’avversaria della Roma: spauracchio per Mourinho

La Roma riesce a fatica a superare il Vitesse e approda ai quarti di finale di Conference League: sorteggiato il cammino dei giallorossi

Quanta fatica per superare il turno, ma alla fine la Roma ce l’ha fatta. Contro il Vitesse dopo aver vinto in Olanda 1-0, il ritorno si è complicato con l’eurogol di Wittek che ha portato in vantaggio i gialloneri all’Olimpico.

A risolvere la situazione come sempre è stato Tammy Abraham, arrivato al suo ventunesimo gol stagionale, che segnando la rete del pareggio last minute ha regalato l’approdo ai quarti di finale alla Roma. In questi minuti è stata sorteggiata l’avversaria dei giallorossi nel prossimo turno, oltre alla possibile avversaria in caso di approdo in semifinale.

Conference League, la Roma pesca ancora il Bodo-Glimt

Giornata di sorteggi a Nyon, dove anche quelli di Conference League si sono svolti. La Roma di Josè Mourinho in questi minuti a scoperto l’avversaria dei quarti di finale, che sarà ancora una volta il Bodo-Glimt. Brutti ricordi per i giallorossi che contro i norvegesi perseno 6-1 fuori casa. Sarà però anche un’occasione per rifarsi per la Roma, che oggi ha scoperto anche la possibile avversaria in semifinale. Infatti in caso di passaggio del turno Mourinho incontrerà la vincente tra Leicester e PSV. Di seguito tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale di Conference League:

Roma-Bodo/Glimt

Leicester-PSV

Feyenoord-Slavia Praga

Marsiglia-Paok