Il Milan lo ha fatto davvero, l’Inter fregata due volte

Novità importanti per il Milan che è sempre alla ricerca di colpi da urlo in vista della prossima stagione: doppia beffa Inter

Paolo Maldini è sempre molto attivo in vista del futuro con innesti di assoluto valore: idee suggestive in ottica futura.

Paolo Maldini è pronto a mettere a segno altri colpi in vista del futuro. Il Milan continua a sognare lo Scudetto con un’altra stagione di crescita costante: dopo la vittoria a Napoli, la compagine rossonera ci crede ancor di più al trionfo finale.

Di pari passo, la dirigenza rossonera è sempre molto attiva per arrivare a colpi da urlo in vista della prossima stagione. Nel mirino c’è sempre l’attaccante del Torino, Andrea Belotti, tornato alla carica con gol decisivi dopo un lungo periodo di stop forzato a causa dell’infortunio. In estate si libererà a zero e potrebbe vestire così la maglia rossonera per rinforzare il reparto offensivo di Pioli.

Calciomercato Milan, non solo Belotti per l’attacco di Pioli

L’altra idea suggestiva per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli è quella di Gianluca Scamacca, protagonista di una stagione da protagonista con la maglia del Sassuolo. Lo stesso Ct dell’Italia, Roberto Mancini, lo segue da tempo e starebbe pensando ad una sua convocazione in vista dei play off di fine marzo per i Mondiali in Qatar 2022. Una doppia beffa così per l’Inter che sta seguendo proprio i due obiettivi rossoneri invista del futuro.