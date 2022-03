Allegri al capolinea, rivoluzione Juventus: la scelta in panchina

Juventus fuori dalla Champions League. Futuro in bilico per l’allenatore Allegri, ecco i possibili sostituti

Per il terzo anno consecutivo, la Juventus saluta la Champions League agli ottavi di finale. Il pesante 3-0 subito dal Villareal, potrebbe portare al clamoroso addio di Massimiliano Allegri.

I bianconeri sono rimasti imbrigliati da Unai Emery, abile nell’attendere il momento giusto per colpire. L’ingresso di Gerard Moreno, ha decisamente cambiato la partita, cosa che non hanno fatti i cambi del tecnico bianconero.

Adesso, la Vecchia Signora dovrà pensare a salvare il quarto posto, per assicurarsi il pass per la prossima Champions League, e soprattutto gli introiti del ‘premio’ qualificazione. Intanto, la società potrebbe pensare ad un piano B per la panchina, nonostante Allegri sia blindatissimo per altre tre stagioni. Ci sono almeno quattro allenatori tra i papabili sostituti, dal sogno Zidane alle suggestioni italiane.

Juventus, le ipotesi per il dopo Allegri: sogno Zidane, suggestione Dionisi

La Juventus è fuori dalla Champions League. Dopo un grande girone, terminato al primo posto con il merito di arrivare sopra al Chelsea campione d’Europa, i bianconeri sono stati eliminati dal Villareal agli ottavi. La rete di Vlahovic nella gara di andata, e la traversa del serbo nella gara di ritorno, sono state le uniche fiammate dell’undici di Allegri nel doppio confronto con gli spagnoli: troppo poco per qualificarsi ai quarti.

Adesso, la Juventus potrà concentrarsi su Coppa Italia e finale di campionato. Tanti i punti ancora in palio, per cercare di tenere l’Atalanta – attualmente quinta – a distanza di sicurezza. Intanto, la dirigenza potrebbe cominciare a sondare il terreno con altri allenatori, in caso di fallimento totale di Allegri. Circolano i nomi di Zidane, Valverde, Dionisi e Gattuso, ma non si escludono altre sorprese.