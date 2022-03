Arriva Zidane, la richiesta manda allo ‘scontro’ Inter e Juventus

Zidane è pronto a tornare in panchina e per Inter e Juventus non è una buona notizia: la richiesta che fa scattare l’allarme

Ancora qualche mese e poi Zinedine Zidane tornerà in panchina. Dove non è (ancora) dato saperlo anche se le ipotesi fondamentalmente si riducono a tre possibilità.

La prima (la più gradita al tecnico?) è quella che arriverebbe più in là nel tempo: prendere il posto di Deschamps alla guida della Francia. Per farlo occorrerà attendere però la fine dei Mondiale e quindi se ne riparlerebbe quasi tra nove mesi. Periodo che basterebbe per far nascere un bambino, ma la Francia di Zizou potrebbe anche non vedere la luce a breve. Già perché l’ex Real Madrid è corteggiato da due big europee che hanno la necessità di un nuovo allenatore per rilanciarsi.

Del Paris Saint-Germain sulle tracce di Zidane si sa ormai tutto, come tutto si sa sulla necessità del Manchester United di avere un altro allenatore per il prossimo anno. Entrambe reduci dalle delusioni Champions, entrambe pronte ad accontentare le richieste del tecnico transalpino sul calciomercato. In particolare a Manchester Zidane potrebbe approdare con una richiesta chiara che farebbe scattare l’allarme per Juventus e Inter.

Calciomercato Inter e Juventus, colpo in difesa per Zidane

Primo obiettivo per Zidane sarebbe mettere in sicurezza che retroguardia dei ‘Red Devils’ che in questa stagione ha sofferto non poco. Per farlo servirebbe un grande colpo nel calciomercato estivo e le richieste del francese metterebbero in ‘difficoltà’ Inter e Juventus. I nomi che indicherebbe l’ex Real Madrid sono due, entrambi che militano in Serie A. Il primo è de Ligt che i bianconeri vorrebbero tenere e per il quale si lavora al rinnovo di contratto.

Zidane lo voleva già al Real ed ora è pronto a tornare alla carica. Un affare, da almeno ottanta milioni di euro, non semplice da realizzare e così sarebbe pronto anche il ‘piano B’: Milan Skriniar. Il centrale slovacco, come tutti i big dell’Inter, davanti alla proposta giusta potrebbe andare via. Lo United potrebbe far partire l’assalto: Zidane in panchina, per Inter e Juventus non è una buona notizia.