Disastro Juventus, svolta immediata: “Un vero fuoriclasse”

Ancora un’eliminazione cocente per la Juventus, che ha perso in casa contro il Villarreal (0-3): che disastro!

Una serata completamente da dimenticare per la Juventus che non sarà più protagonista in Champions League. Il Villarreal cala il tris all’Allianz Stadium.

La Juventus ci aveva sperato dopo un ottimo primo tempo, ma nella ripresa gli uomini di Allegri non sono riusciti a tenere fino alla fine subendo in pochi minuti ben tre gol. La compagine spagnola, allenata da Emery, è volata così al prossimo turno diventando di fatto una delle migliori otto d’Europa.

Così sul suo profilo Twitter il giornalista Fabio Ravezzani ha espresso il suo punto di vista: “Per la Juve uscire così è un disastro. La politica iniziata 4 anni fa con Cr7 (spendere tanto per entrare in una nuova dimensione europea) è definitivamente fallita”. Successivamente ha aggiunto: “Serve ricostruire da zero, troppi calciatori sono in fase calante. Ma occorre un vero fuoriclasse di mercato”.

Ancora nuove critiche alla programmazione errata del presidente Agnelli dopo il super acquisto di Cristiano Ronaldo per cercare di vincere così la Champions League.

Juventus, obiettivo Champions in Serie A

In campionato la Juventus è risalita velocemente in classifica collezionando numerosi risultati utili consecutivi. Ora l’obiettivo resta quello di rientrare tra le prime quattro della Serie A mettendo così tensione anche a Milan, Napoli e Inter, ormai distanti pochi punti in classifica. Massimiliano Allegri dovrà così pensare già ai prossimi impegni prima di essere protagonista in Coppa Italia con la semifinale di ritorno contro la Fiorentina per un altro obiettivo nel mirino.