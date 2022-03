L’Inter allunga la rosa | Pronto il doppio colpo in Serie A

Le riserve dell’Inter deludono: Marotta e Ausilio a caccia di rinforzi in estate anche per allungare la panchina

È scattato l’allarme in casa Inter dopo l’ennesimo passo falso del girone di ritorno sul campo del Torino di Juric. Sanchez ha salvato i nerazzurri al 93′ regalando un punto a Simone Inzaghi.

Anche in caso di vittoria nel recupero col Bologna, però, l’Inter è virtualmente seconda: persa la vetta della classifica che è ora occupata dal Milan. Oltre all’importantissima assenza di Brozovic, a pesare in casa nerazzurra è stata ancora una volta la prestazione delle cosiddette riserve. I vari Ranocchia, Gagliardini, Vecino non si stanno dimostrando all’altezza e i numerosi stop in campionato cominciano a preoccupare i tifosi. Diversi comprimari non stanno dando l’apporto sperato ed in estate Marotta potrebbe così andare sul mercato anche per rinforzare le rotazioni ed allungare la rosa. Ecco il possibile doppio colpo in Serie A.

Calciomercato Inter, il doppio colpo in Serie A

Nel calciomercato estivo potrebbero salutare l’Inter Andrea Ranocchia e uno tra Vecino e Gagliardini. La dirigenza nerazzurra punta ad alzare il livello ed al loro posto potrebbero arrivare due importanti colpi dalla Serie A. I possibili obiettivi sono Martinez Quarta, che si sta mettendo in mostra con la Fiorentina, e Antonin Barak, arrivato già in doppia cifra con il Verona. Il difensore argentino è in scadenza di contratto nel 2025 e valutato circa 15 milioni di euro, così come il centrocampista ceco intorno ai 15-20 milioni. Staremo a vedere.