L’Inter non vince senza Brozovic, dalla Francia il nome per riuscirci

L’Inter ha la necessità di intervenire a centrocampo dove l’assenza di Brozovic pesa molto: la possibile idea francese per Marotta

Sei punti nelle ultime sei partite, primo posto (anche potenziale) svanito. L’Inter si trova improvvisamente a fare i conti con un momento nero.

La squadra di Inzaghi occupa attualmente il terzo posto in classifica e il rischio è di veder vanificato quanto di buono fatto nella prima parte di stagione.

Una crisi che è coincisa anche con i problemi fisici di Marcelo Brozovic. Il croato ha salto due delle ultime quattro partite di campionato, sfide nelle quali per i nerazzurri sono arrivati una sconfitta (con il Sassuolo) e un pareggio (quello di ieri in extremis con il Torino). La dimostrazione, semmai ce ne fosse bisogno, che il 29enne è elemento imprescindibile per l’Inter. Proprio per questo la società ha ormai chiuso per il rinnovo, con prolungamento fino al 2026 e ingaggio da circa sei milioni di euro a stagione. Questo però non basta perché, per la prossima stagione, Marotta e Ausilio si sono messi alla ricerca di un vice-Brozovic, un calciatore che possa rimpiazzare il croato in caso di necessità.

Calciomercato Inter, idea dalla Francia per il vice-Brozovic

Di nomi non ne mancano, anche considerando che l’Inter spera in un affare a buon mercato per poter poi fare operazioni più importanti per altri ruoli. Un profilo buono potrebbe arrivare dalla Francia: si tratta di Maxereme Caqueret, 22 anni, centrocampista legato al Lione fino al 2023.

Proprio il contratto in scadenza tra un anno, oltre alla giovane età, lo rende un nome appetibile per i nerazzurri che potrebbero farsi avanti la prossima estate. Certo trattare con il club transalpino non è mai facile, ma con le trattative per il rinnovo che sono attualmente in stallo, l’affare potrebbe anche decollare.

Caqueret avrebbe le caratteristiche giusta per giocare al posto di Brozovic all’occorrenza e non richiederebbe un investimento molto elevato, sia dal punto di vista del cartellino, che da quello dell’ingaggio (attualmente guadagna circa un milione di euro a stagione). Un profilo da tenere in considerazione quindi con la certezza che l’Inter dovrà fare qualcosa in quel ruolo.