Colpaccio ‘gratis’, il Milan gongola: torna il grande ex

Il Milan può mettere a segno un grande colpo in attacco in vista della prossima sessione di calciomercato: ecco come

Il passo falso dell’Inter in casa del Torino ha lanciato il Milan di Stefano Pioli in vetta alla Serie A, indipendentemente da quello che sarà il risultato del recupero dei nerazzurri con il Bologna. Il club di via Aldo Rossi, in attesa di tornare in campo per l’insidiosa sfida di Serie A in casa del Cagliari, sta già valutando quelle che tra alcune settimane saranno le mosse da concretizzare in sede di calciomercato.

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, una delle priorità del Milan per la prossima stagione sarà la firma di un nuovo, grande attaccante da regalare all’allenatore emiliano. La permanenza di Ibrahimovic e Leao, a cui affiancare un grande nome. Si tratta di Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter che dopo l’eliminazione del PSG dalla Champions League ha più di un piede fuori dal club di Al-Khelaifi.

Icardi al Milan: ecco il ‘piano’ del PSG

Pur di liberarsi del pesante ingaggio da circa 9 milioni a stagione, il PSG avrebbe intenzione di lasciar partire Icardi a costi molto vicini allo zero. Dal possibile prestito alla cessione a titolo definitivo, ma con un fortissimo sconto, per permettere al Milan di riportare in Serie A l’ex capitano dell’Inter. Uno scenario che vedrebbe Icardi ben disposto a ritornare con la moglie-agente Wanda Nara a Milano, città alla quale entrambi sono rimasti legatissimi.

Un tormentone quello che legato alla punta 29enne che rimane in scadenza nel giugno 2024 e che quest’anno è ferma a sole 5 reti in 28 apparizioni complessive con la squadra di Pochettino. La futura rivoluzione del club francese, che potrebbe salutare anche Leonardo e lo stesso allenatore argentino, passa anche dai cambiamenti alla rosa futura.

Il PSG verrebbe incontro al Milan per la firma di Icardi, a patto di avere in futuro una prelazione sulle possibili cessioni di Rafael Leao e Theo Hernandez: un ‘patto’ che può riportare subito Icardi in Italia.