Calciomercato Juve, rivoluzione al PSG | Simeone se lo porta via

Il valzer di panchine scatenato dalla rivoluzione in casa PSG potrebbe avere delle conseguenze sul mercato della Juve: Simeone pronto a beffare i bianconeri

La clamorosa eliminazione del PSG dalla Champions League – la proprietà aveva puntato tutto sulla conquista della ‘coppa dalle grandi orecchie’ – ha scatenato una ridda di voci sul futuro tecnico della squadra. A partire dal ds Leonardo per finire col tecnico Pochettino, nessuno è certo di restare al proprio posto la prossima stagione. Impazzano già i nomi dei possibili sostituti. Sia dietro la scrivania che sulla panchina.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo esperto di mercato ‘El Gol Digital’, il nome caldo per la sostituzione dell’ex tecnico del Tottenham sarebbe quello di Diego Pablo Simeone, il condottiero dell’Atletico da oltre 10 anni. Per la proprietà qatariota non sarebbe un grande problema garantire al ‘Cholo‘ un ingaggio anche superiore rispetto al già faraonico stipendio percepito a Madrid. E così la pista si starebbe facendo calda. Anzi caldissima. Perchè arricchita di un’altra indiscrezione.

Calciomercato Juve, lo scippo di Simeone: Renan Lodi a Parigi

Una delle prime richieste del nuovo tecnico del PSG risponde infatti al nome di Renan Lodi, il 23enne terzino brasiliano esploso in maglia Atletico sotto la sua guida. Il sudamericano, già obiettivo della Juve, che aveva mandato emisssari al Wanda in occasione di Atletico-United di Champions League, sarebbe felice di seguire il suo mentore a Parigi. Sia perchè certamente Al-Khelaifi garantirebbe al giocatore un ingaggio faraonico, sia per le ambizioni da top club assoluto del club parigino.

Finchè si fosse trattato di intavolare un affare con l’Atletico per strappare il sì del giocatore al trasferimento a Torino, Cherubini e Nedved nutrivano una grande fiducia per il positivo esito della trattativa. Con il possibile inserimento del PSG le possibilità del club bianconero di ingaggiare il brasiliano, individuato come erede di Alex Sandro, calerebbero drasticamente.