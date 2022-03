Zinedine Zidane sceglie Cristiano Ronaldo per la sua nuova avventura: un’altra estate calda per CR7

La disfatta del Paris Saint-Germain contro il Real Madrid pesa ancora come un macigno e ovviamente non sono mancate le critiche nei confronti di Messi, Mbappé, Neymar, ma soprattutto del tecnico Pochettino.

L’allenatore argentino difficilmente sarebbe rimasto alla guida del Psg la prossima stagione ma l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi ha ulteriormente aggravato la sua posizione. Non è escluso un suo addio addirittura prima del termine della stagione ma anche qualora dovesse arrivare a giugno, il prossimo allenatore sarà, con tutta probabilità, Zinedine Zidane. Il francese tornerebbe in patria per cercare di fare quello che né Tuchel, né Pochettino sono riusciti a fare al Psg.

Zidane, però, non avrà modo, salvo clamorosi colpi di scena, di godersi Mbappé, ormai prossimo a vestire la maglia del Real Madrid. Di conseguenza la scelta di Zizou ricadrebbe sull’ex pupillo Cristiano Ronaldo.

Zidane punta su Ronaldo per la nuova avventura al PSG

Il portoghese è ormai ai ferri corti con Rangnick e il suo romantico ritorno al Manchester United sembra non aver portato i frutti sperati. A fine stagione potrebbe già salutare i Red Devils e il desiderio di vincere un’altra Champions potrebbe portarlo propio a Parigi, da Zidane, ma anche dall’amico e rivale Leo Messi.

L’ingaggio di Ronaldo non sarebbe un problema per il Psg e la voglia di salire sul tetto d’Europa spingerebbe la società parigina a piazzare l’ennesimo super colpo di mercato. Zidane conosce perfettamente le capacità e la leadership di CR7, dopo aver vinto con lui ben 3 Champions consecutive. Per Cristiano Ronaldo si intravede all’orizzonte un’altra estate caldissima di calciomercato.