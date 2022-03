Calciomercato, ritorno Lukaku: la big d’Europa anticipa l’Inter

Romelu Lukaku non sembra essere più felice al Chelsea: in estate potrebbe arrivare il nuovo addio del belga

Tante big d’Europa potrebbero pensare a Romelu Lukaku, pronto subito dire addio al Chelsea per tornare ad essere felice.

La sua scelta di tornare al Chelsea non è stata, al momento, quella giusta. Dopo le stagioni da urlo con la maglia dell’Inter con la vittoria finale dello Scudetto, lo stess belga ha deciso per l’addio tornando in Premier League. Con Tuchel non è scattata la scintilla e così in estate potrebbe chiedere anche la cessione ai “Blues”, che stanno vivendo un periodo particolare anche a livello societario.

Calciomercato, Lukaku nel mirino anche del Barcellona

Come svelato dal Mundo Deportivo, il Barcellona ha un piano B in caso di mancato arrivo dell’attaccante norvegese del Borussia Dortmund, Erling Haaland. Tra i profili visionati dalla dirigenza blaugrana ci sarebbe anche quello del centravanti belga, Romelu Lukaku, insieme a quello di Timo Werner. Entrambi non stanno vivendo un periodo ottimo al Chelsea e così potrebbero chiedere la cessione in estate per tornare ad essere protagonisti. Il suo acquisto resta difficile visto che il club inglese ha sborsato circa 115 milioni di euro per il suo trasferimento dall’Inter. Sulle sue tracce resta vigile anche il Tottenham, guidato dal suo ex allenatore Antonio Conte, con il quale ha instaurato un ottimo rapporto durante l’avventura convidisa con i colori nerazzurri.