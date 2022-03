Liverpool-Inter, Inzaghi: “Faremo una grande gara. Ecco come sta Perisic”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della super gara contro il Liverpool: annuncio su Perisic

Anfield, Liverpool, Champions League. Domani è la notte dell’impresa, quella a cui è chiamata l’Inter di Simone Inzaghi. L’armata di Klopp a San Siro si è guadagnata un doppio vantaggio nei confronti della ciurma nerazzurra, pur non mettendo in mostra il solito calcio champagne a cui ci ha abituati.

L’ostacolo sembra insormontabile ma Dzeko e compagni hanno il dovere di crederci, perché in questo grande gioco le sorprese sono sempre dietro l’angolo, specialmente durante serate del genere. Mister Inzaghi, alla vigilia, ha presentato così la super sfida in conferenza stampa: “L’esito dell’andata è stato troppo penalizzante per ciò che si è visto sul campo. Abbiamo disputato una grandissima gara. Il ritorno sarà complicatissimo, parliamo di una delle squadre più forti d’Europa. Ma ce la giocheremo“.

PIANO GARA: “Segnare un gol nel primo tempo sarebbe importante, visto che partiamo da uno svantaggio. Abbiamo tre giorni per prepararci, siamo pronti e consapevoli dei nostri mezzi. Loro sono i migliori d’Europa insieme a Manchester City e Bayern Monaco. Tutto sarà reso ancora più complicato dallo stadio e dal calore del pubblico“.

IMPORTANZA DEL MATCH: “Erano anni che l’Inter non conquistava gli ottavi di finale. Il sorteggio non è andato bene, ma essendo arrivati secondi nel girone ce lo aspettavamo. Dobbiamo crescere attravarso alcuni step. Faremo una grande gara come successo all’andata, giocando come sappiamo fare noi. Queste sfida sono uniche e permettono a tutti di crescere“.

Liverpool-Inter, Inzaghi: “Siamo pronti. Perisici sta bene, sarà convocato”

SALERNITANA: “È piacevole arrivare alla sfida col Liverpool dopo una vittoria. La nostra bravura è stata rendere semplice una partita che non lo era inizialmente. A livello mentale soprattutto ne avevamo bisogno. Ora siamo pronti per Anfield“.

BOLOGNA: “Mi sarebbe piaciuto giocare questa partita il 6 gennaio, ma non ci è stata data la possibilità. In ballo c’è un ricorso, anche noi come Pioli siamo in attesa di capire se giocheremo e quando“.

PERISIC: “Sta bene come tutti, tra i convocati mancheranno solo Barella che è squalificato e Kolarov fuori lista. Partiremo in 23“.

STEVEN ZHANG: “La sua presenza? Siamo felici che sia qui con noi da tanto tempo. Vale lo stesso discorso per Marotta, Antonello e tutto il resto della dirigenza. È una cosa importante tanto per me quanto per i calciatori“.